Станом на 8 січня 2021 року у світі коронавірусом заразилися 86 749 940 людей, 771 527 – за останню добу.
Вiд ускладнень, які викликав Covid-19, померли 1 890 342 пацієнта.
Відповідні дані наводить ВООЗ.
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Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 21 170 475;
- Індія – 10 413 417;
- Бразилія – 7 873 830;
- Росія – 3 355 794;
- Велика Британія – 2 889 423.
Країни, в яких найбільше пацієнтів померли від коронавирусу:
- США – 358 111;
- Бразилія – 198 974;
- Індія – 150 570;
- Мексика – 129 987;
- Італія – 78 508.
Карантин у світі
У Лондоні через різке зростання захворюваності на коронавірус склалася критична ситуація.
– Сьогодні я оголосив про надзвичайну ситуацію в Лондоні, оскільки загроза, яку вірус представляє для нашого міста, перейшла у кризову стадію. У кожного 30-го лондонця зараз Covid-19. Якщо ми не почнемо негайно діяти, наша система охорони здоров’я може бути перевантажена і загине більше людей, – мер міста Садок Хан.
На Кіпрі уряд вводить жорсткий загальнонаціональний карантин.
Локдаун на острові триватиме з 10 до 31 січня. У цей період жителям Кіпру дозволяють виходити з дому тільки два рази на день з поважних причин, і вони повинні отримувати дозвіл через СМС.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок п’ятниці, 8 січня, коронавірус в Україні виявили вже у понад 1,1 млн осіб.
За минулу добу додалося 5 676 випадків Covid-19. Було здійснено понад 20,1 тис. тестувань.
Кількість госпіталізацій за добу продовжує залишатися високою.