Станом на 8 січня 2021 року у світі коронавірусом заразилися 86 749 940 людей, 771 527 – за останню добу.

Вiд ускладнень, які викликав Covid-19, померли 1 890 342 пацієнта.

Відповідні дані наводить ВООЗ.

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Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 21 170 475;

Індія – 10 413 417;

Бразилія – 7 873 830;

Росія – 3 355 794;

Велика Британія – 2 889 423.

Країни, в яких найбільше пацієнтів померли від коронавирусу:

США – 358 111;

Бразилія – 198 974;

Індія – 150 570;

Мексика – 129 987;

Італія – 78 508.

Карантин у світі

У Лондоні через різке зростання захворюваності на коронавірус склалася критична ситуація.

– Сьогодні я оголосив про надзвичайну ситуацію в Лондоні, оскільки загроза, яку вірус представляє для нашого міста, перейшла у кризову стадію. У кожного 30-го лондонця зараз Covid-19. Якщо ми не почнемо негайно діяти, наша система охорони здоров’я може бути перевантажена і загине більше людей, – мер міста Садок Хан.

На Кіпрі уряд вводить жорсткий загальнонаціональний карантин.

Локдаун на острові триватиме з 10 до 31 січня. У цей період жителям Кіпру дозволяють виходити з дому тільки два рази на день з поважних причин, і вони повинні отримувати дозвіл через СМС.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 8 січня, коронавірус в Україні виявили вже у понад 1,1 млн осіб.

За минулу добу додалося 5 676 випадків Covid-19. Було здійснено понад 20,1 тис. тестувань.

Кількість госпіталізацій за добу продовжує залишатися високою.