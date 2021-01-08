Трамп відмовився йти на інавгурацію Байдена

Президент США Дональд Трамп не буде присутнім на інавгурації Джо Байдена, який переміг на президентських виборах 2020 року.

Про це він написаву Twitter.

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Проте він не назвав причину, чому відмовляється відвідувати 20 січня церемонію інаугурації.

– Усім, хто запитував, я не збираюся йти на інавгурацію 20 січня, – заявив Трамп.

Напередодні Дональд Трамп виступив із заявою за підсумками голосування Конгресу, згідно з якими новим президентом США стає Джо Байден.

Він пообіцяв упорядкований перехід влади. Однак наголосив, що продовжить боротися за велику Америку.