У Лондоні чоловік зробив щеплення 92-річній жінці підробленою вакциною від Covid-19

У Лондоні поліція розшукує продавця підробленої вакцини від коронавірусу.

Жертвою шахрая стала 92-річна пенсіонерка. Чоловік представився співробітником національної служби охорони здоров’я і взяв у неї за укол 160 фунтів стерлінгів.

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Що саме це була за ін’єкція невідомо, але жінка пройшла медогляд і лікарі не помітили у неї ознак нездужання.

Правоохоронці закликали не погоджуватися на пропозиції про вакцинацію від сторонніх людей, ба більше, не озвучувати дані своїх банківських карт. На щеплення від коронавірусу може відправити або черговий терапевт, або сімейний лікар.

Підробка вакцини проти Covid-19