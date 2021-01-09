Королева Великої Британії з чоловіком зробила щеплення від Covid-19

Королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький Філіп зробили щеплення вакциною від коронавірусу.

Якою саме вакциною їх прищепили, не уточнюється.

Нині у Великій Британії використовуються два препарати – американської фірми Pfizer і її німецького партнера BioNTech, а також Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Читайте: Цього Різдва багатьом потрібні просто обійми: Єлизавета ІІ звернулась до нації

Вакцинацію подружжю зробив королівський лікар у Віндзорському замку, де Єлизавета II перебуває з початку листопада після введення в Англії строгих обмежень на тлі поширення коронавірусу.

Королівська родина приєдналася до більш ніж мільйона людей у Великій Британії, які вже отримали щеплення.

Різдво на карантині

Королева Великої Британії Єлизавета II разом із чоловіком, герцогом Единбурзьким Філіпом через пандемію коронавірусу Covid-19 зустріли Різдво окремо від решти королівської сім’ї.

Вони відзначили свято в Віндзорському замку, а не в Сандрігемском палаці, де традиційно збираються всі члени родини королеви в Різдво.

Єлизавета II цього року змушена була також відмовитися і від відвідування святкового богослужіння.