У світі продовжує зростати захворюваність на коронавірус – станом на 9 січня Covid-19 заразилися майже 788 тис. жителів планети. А загальна кількість інфікованих, за даними ВООЗ, перевищила 87,27 млн.

Померли від наслідків коронавіруса 1 899 440 осіб, з яких за день – 14,5 тис.

В Україні ситуація виглядає стабільно, оскільки у вихідні менше роблять тестів. За день зафіксовано 4 846 нових випадків, а з початку пандемії – 1 110 015.

Летальних випадків за день – 80, а загалом – 19 668 смертей.

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Карантин в Україні

В Україні – другий день локдауну. І в Тернополі, влада якого відмовилася дотримуватися карантину з 8 до 24 січня, поліція вже почала штрафувати підприємців. Тому обласна комісія ТЕБ та НС, ймовірно, запровадить локдаун з 11 січня.

У Львівській області у перший день посиленого карантину також виявили десятки порушників обмежень. Поліцейські складали на них адмінпротоколи.

Водночас глава МОЗ Максим Степанов заявив сьогодні, що посилений карантин має допомогти попередити введення жорсткого локдауну, тобто з забороною виходити з дому.

Тому, на його думку, українці мали завчасно зробити запаси товарів, які не заборонено продавати під час карантину.

Степанов також запевнив, що Україна не буде застосовувати російську вакцину від коронавірусу Супутник V. Наразі укладено угоду з китайським виробником – фармацевтичною компанією Sinovac Biotech. Також ведуться переговори з іншими компаніями.

Карантин у світі

Уряд Греції вирішили продовжити локдаун ще на тиждень – до 18 січня. Водночас з 11 січня відкриються дитсадки, ясла і початкові школи.

А Угорщина продовжила жорсткий карантин до 1 лютого 2021 року. Це означає, що в силі залишаються комендантська година з 20.00 до 5.00, а також обмеження у роботі шкіл та ресторанів.

У Данії планують ввести паспорти вакцинації для тих, хто подорожує за кордон.

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