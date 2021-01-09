Радянська і російська актриса театру і кіно Аліса Фрейндліх перебуває в лікарні з коронавірусною хворобою.

Спочатку стан актриси був стабільно важкий – вона лежала в реанімації.

Після комп’ютерної томографії у Аліси Фрейндліх виявили деякі поліпшення. У лікарні за нею цілодобово спостерігають.

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Артистка отримує кисневу підтримку і всі необхідні ліки.

У стаціонарі раніше повідомляли, що у Фрейндліх скорочується ступінь ураження легень.

25 грудня Алісу Фрейндліх госпіталізували з коронавірусом і пневмонією. Тоді у неї діагностували лише 36% ураження легень.