Радянська і російська актриса театру і кіно Аліса Фрейндліх перебуває в лікарні з коронавірусною хворобою.
Спочатку стан актриси був стабільно важкий – вона лежала в реанімації.
Після комп’ютерної томографії у Аліси Фрейндліх виявили деякі поліпшення. У лікарні за нею цілодобово спостерігають.
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Артистка отримує кисневу підтримку і всі необхідні ліки.
У стаціонарі раніше повідомляли, що у Фрейндліх скорочується ступінь ураження легень.
25 грудня Алісу Фрейндліх госпіталізували з коронавірусом і пневмонією. Тоді у неї діагностували лише 36% ураження легень.