Станом на 9 січня 2021 року коронавірус у світі підтвердили у 87 589 206 жителів планети, за минулу добу – понад 800 тис.

Вiд ускладнень, які викликав Covid-19, померли 1 906 606, за добу їхня кількість збільшилась ще на 16 тис.

Відповідні дані наводить ВООЗ.

Водночас в Україні за добу виявили 4 846 випадків Covid-19.

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Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 21 447 670;

Індія – 10 413 417;

Бразилія – 7 961 673;

Росія – 3 379 103;

Велика Британія – 2 957 476.

Країни, в яких найбільше пацієнтів померли від коронавірусу:

США – 362 287;

Бразилія – 200 498;

Індія – 150 570;

Мексика – 131 031;

Велика Британія – 79 883.

Карантин у світі

У Греції вирішили продовжити локдаун ще на тиждень – до 18 січня. Водночас з 11 січня відкриються дитсадки, ясла і початкові школи.

А Угорщина продовжила жорсткий карантин до 1 лютого 2021 року. Комендантська година триватиме з 20.00 до 5.00, а також залишаються обмеження у роботі шкіл та ресторанів.

Детальніше про карантин у світі та Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.