Станом на 9 січня 2021 року коронавірус у світі підтвердили у 87 589 206 жителів планети, за минулу добу – понад 800 тис.
Вiд ускладнень, які викликав Covid-19, померли 1 906 606, за добу їхня кількість збільшилась ще на 16 тис.
Відповідні дані наводить ВООЗ.
Водночас в Україні за добу виявили 4 846 випадків Covid-19.
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Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 21 447 670;
- Індія – 10 413 417;
- Бразилія – 7 961 673;
- Росія – 3 379 103;
- Велика Британія – 2 957 476.
Країни, в яких найбільше пацієнтів померли від коронавірусу:
- США – 362 287;
- Бразилія – 200 498;
- Індія – 150 570;
- Мексика – 131 031;
- Велика Британія – 79 883.
Карантин у світі
У Греції вирішили продовжити локдаун ще на тиждень – до 18 січня. Водночас з 11 січня відкриються дитсадки, ясла і початкові школи.
А Угорщина продовжила жорсткий карантин до 1 лютого 2021 року. Комендантська година триватиме з 20.00 до 5.00, а також залишаються обмеження у роботі шкіл та ресторанів.
Детальніше про карантин у світі та Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.