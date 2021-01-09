Фахівці Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) спростували появу в США нового штаму Covid-19, про який йшлося у свіжому звіті робочої групи Білого дому з коронавірусу.

Цей документ у CDC називають спекулятивним.

У цьому звіті висунута гіпотеза про те, що другу хвилю пандемії в США міг викликати більш заразний штам коронавірусу, оскільки рівень захворюваності майже вдвічі перевищив темпи зростання, що спостерігалися навесні та влітку 2020 року.

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Наголошується також, що американський штам на 50% заразніший.

Водночас, за даними джерел, у CDC не погодилися з цим твердженням і просили прибрати його зі звіту, але Білий дім відмовив.

Коронавірус у США

За даними ВООЗ, найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстровано у США. Нині там уже 21 170 475 інфікованих.

Загалом кількість хворих на коронавірус у світі перевищило 86,74 млн.

Джерело: New York Times