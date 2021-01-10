Коронавірус 10 січня: статистика захворюваності COVID-19 у світі

Станом на 10 січня у світі на коронавірус захворіли вже 90 511 615 осіб.

За минулу добу кількість хворих збільшилась майже на пів мільйона. Рівно 400 днів тому, у грудні 2019 року, в китайському місті Ухань було зафіксовано перші випадки коронавірусу.

І хоча офіційно Китай визнає, що світом шириться небезпечний вірус, лише взимку 2020 року, коронавірус у медицині офіційно назвуть Covid-19.

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже понад 1,9 млн пацієнтів.

Побороли коронавірус вже 64,6 млн людей у світі.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 22 837 347;

Індія – 10 466 545;

Бразилія – 8 079 450;

Росія – 3 401 954;

Велика Британія – 3 072 349.

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Коронавірус у світі

Новий штам коронавірусу, який у грудні виявили у Південно-Африканській Республіці та Великій Британії, дістався до Японії та Канади.

Уряди держав закликали громадян дотримуватися карантину та готуватися до вакцинації.

За даними місцевих ЗМІ, у Китаї може початися повторна хвиля захворюваності на коронавірус.

Деякі видання припустили, що причиною можливого спалаху може стати РФ.

Нещодавно у Китаї оголосили про заборону на імпорт російської риби через виявлення в одному із портів коронавірус у п’яти російських моряків.

Експерти прогнозують, що провінція Хебей може стати “наступним Уханем”.

Джерело: ВООЗ