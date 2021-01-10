Коронавірус 10 січня: статистика захворюваності COVID-19 у світі

Станом на 10 січня у світі на коронавірус захворіли вже 90 511 615 осіб.
За минулу добу кількість хворих збільшилась майже на пів мільйона. Рівно 400 днів тому, у грудні 2019 року, в китайському місті Ухань було зафіксовано перші випадки коронавірусу.
І хоча офіційно Китай визнає, що світом шириться небезпечний вірус, лише взимку 2020 року, коронавірус у медицині офіційно назвуть Covid-19.
З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже понад 1,9 млн пацієнтів.
Побороли коронавірус вже 64,6 млн людей у світі.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 22 837 347;
- Індія – 10 466 545;
- Бразилія – 8 079 450;
- Росія – 3 401 954;
- Велика Британія – 3 072 349.
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Коронавірус у світі
Новий штам коронавірусу, який у грудні виявили у Південно-Африканській Республіці та Великій Британії, дістався до Японії та Канади.
Уряди держав закликали громадян дотримуватися карантину та готуватися до вакцинації.
За даними місцевих ЗМІ, у Китаї може початися повторна хвиля захворюваності на коронавірус.
Деякі видання припустили, що причиною можливого спалаху може стати РФ.
Нещодавно у Китаї оголосили про заборону на імпорт російської риби через виявлення в одному із портів коронавірус у п’яти російських моряків.
Експерти прогнозують, що провінція Хебей може стати “наступним Уханем”.
Джерело: ВООЗ