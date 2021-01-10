Мільйони людей у темряві: Пакистан відновлює електроенергію після потужного збою

У Пакистані в ніч на 10 січня відбулося масштабне аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися понад 220 млн людей.

Несправність зафіксували на одній із найбільших в країні тепловій електростанції Гудду. Зазначається, що в момент відключення стандартна потужність станції впала до нуля.

Причина несправності встановлюється. За декілька годин відновлювальних робіт світло з’явилося у більшості регіонів Пакистану.

Станом на вечір 10 січня аварійні роботи досі не завершено у найбільшому місті Пакистану Карачі, де проживає понад 20 млн громадян.

Натомість транспортна система країни, зокрема робота аеропортів успішно відновилася.

Теплоелектростанція Гудду у Пакистані побудована у 1980-х роках.

Проект було зведено за технічної та фінансової підтримки СРСР, незадовго після візиту до країни пакистанського лідера Зульфікара Бхутто.

Потужність ТЕС Гудду складає 640 МВт, а головними теплоносіями є газ і мазут.

Джерело: Аljazeera