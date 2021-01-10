Moderna виготовить 600 млн доз вакцини упродовж року

Американська компанія Moderna спроможна виробити і провести поставку до 20 млн доз вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року, та 600 млн доз упродовж всього 2021 року.

Про це заявив генеральний директор компанії Стефан Бансель.

– Упродовж першого кварталу 2021 року завод у Швейцарії може виробити від 15 млн до 20 млн доз та поставити їх країнам Євросоюзу, а також до Канади, Ізраїлю, Швейцарії та Великої Британії, – сказав Бансель.

Він додав, що упродовж року європейське виробництво буде зростати з перспективою виконати замовлення ЄС на постачання 80 млн доз вакцини до кінця листопада, а також ще можливих додаткових 80 млн доз до кінця грудня.

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Вакцина проти коронавірусу

Україна активно проводить переговори з міжнародними організаціями та виробниками вакцин проти коронавірусу. Країна домовилася про постачання 8 млн доз речовини у межах глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, є домовленості з китайською компанією Сіновак (Sinovac Biotech) щодо постачання речовини.

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Джерело: L’Express