10 січня в Киргизстані відбулися дострокові вибори президента і референдум, на якому обирали форму правління – президентську або парламентську.

Садиров Жапаров, який був в. о. президента до 14 листопада, поки лідирує на виборах.

За попередніми даними ЦВК, він набирає 79,5% голосів.

У його найближчого суперника – Адахана Мадумарова – 6,52%.

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Це означає, що, можливо, другого туру виборів не буде. Жапаров повинен отримати більше 50% голосів виборців для перемоги в першому турі.

Остаточні результати виборів ЦВК підіб’є до 24 січня.

Що відомо про Садира Жапарова

За посаду президента Киргизстану бюрются 18 кандидатів, але колишній в. о. прем’єр-міністра і президента країни Садир Жапаров нині лідирує.

На тлі масових заворушень після парламентських виборів восени 2020 року прихильники Жапарова випустили його з колонії, де він відбував покарання за звинуваченням у захопленні заручника в 2013 році.

Депутати парламенту призначили його в. о. прем’єр-міністра, а потім, після того, як президент Сооронбай Жеенбеков оголосив про відставку, взяв на себе повноваження в. о. глави держави.

Джерело: 24.kg

Фото: Президент КР