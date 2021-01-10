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Софія Телішевська |

Особистий лікар Папи помер від ускладнень, викликаних Covid-19

Особистий лікар Папи Римського Франциска Фабріціо Соккорсі помер від ускладнень, викликаних зараженням коронавірусом.

78-річний лікар, який лікувався від онкологічного захворювання, помер в римській лікарні Джемеллі.

Папа Франциск призначив Соккорсі своїм особистим лікарем в серпні 2015 року. В якості особистого лікаря Соккорсі подорожував з Папою по всьому світу.

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Лікар народився 2 лютого 1942 року в Римі. У 1968 році закінчив університет Ла Сапієнца за фахом медицина і хірургія.

Молитва Папи

25 грудня Папа Римський під час під час різдвяного привітання помолився за мир в Україні. Цього року традиційне привітання Папа Римський Франциск провів в онлайн-форматі.

Джерело: Vatican News

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