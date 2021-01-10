У світі вже 88 120 981 людина інфікувалася коронавірусом, з яких 836 678 – за останню добу.

Станом на 10 січня, за даними ВООЗ, померли з початку пандемії 1 914 378 жителів планети, зокрема за день – 14 645 пацієнтів.

Сьогодні від ускладнень, викликаних зараженням коронавірусом, помер особистий лікар Папи Римського Франциска Фабріціо Соккорсі. 78-річний чоловік мав онкологічне захворювання.

А у Великій Британії вакцинувалися від коронавірусу королева Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький Філіп.

Щеплення подружжю зробив королівський лікар у Віндзорському замку.

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Тим часом американська компанія Moderna планує поставити до 20 млн доз вакцини від Covid-19 у першому кварталі 2021-го та 600 млн – упродовж всього року.

Коронавірус в Україні

В Україні захворюваність на коронавірус тримається приблизно на одному рівні. Станом на 10 січня зареєстровано 5 011 нових випадків Covid-19, а за весь час пандемії інфікувалися 1 115 026 українців.

З них померли від наслідків вірусу 19 767 осіб (99 – за день), а одужали – 791 598 (5 292 – за добу).

Найбільше позитивних тестів за останню добу – Одеській (446) та Київській (405) областях, а також у самій столиці (404).