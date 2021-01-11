У водах Малайзії застрягло судно SFL Kate, на борту якого на Covid-19 захворіли восьмеро людей з 21 члена екіпажу, з них двоє українців. За 10 днів їм не надали допомоги.

За словами старшого механіка Валерія Григор’єва, він, капітан судна Ігор Старицький та інші члени екіпажу, ймовірно, заразилися коронавірусом від двох сторонніх інженерів, які піднімалися на борт під час заходу в порт в Індонезії 25 грудня.

Перші симптоми з’явилися у ніч на 2 січня. Через п’ять днів на судні заразилися вісім людей. Він розповів, коли підійшли до Сінгапуру, їх не пустили.

– Влада Сінгапуру сказала ні — і все. Єдине, що нам залишалось робити, — у Малайзії, неподалік Сінгапуру, кинути якір, — сказав Григор’єв.

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Після цього з Малайзії прибули медики, які взяли аналізи і підтвердили коронавірус у восьми з 21 члена екіпажу. Хворі просили про госпіталізацію, але лікарі їм відмовили.

– Влада Малайзії не хоче цього, вони всіма правдами і неправдами затягують це. Ми мали вже чотири чи п’ять обіцянок, що от-от сьогодні прийде лоцманський катер, нас заберуть. Потім скасовується. Потім кажуть, що знову прийде, і знову скасовується, — розповів Григор’єв.

Він додав, що його самопочуття за 10 днів не покращилося: тримається підвищена температура, слабкість, потовиділення. А от капітану корабля Ігорю Старицькому стало краще.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що ситуація з українськими моряками перебуває під особливим контролем. Українські дипломати терміново відправлять на судно SFL Kate лікаря, щоб надати екіпажу відповідну допомогу.

Також у міністерстві зазначили, що влада Малайзії повідомила їм про відсутність вільних місць у лікарнях через зростання нових випадків захворювання на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Станом на 11 січня в Україні зафіксували 4 288 нових випадків зараження коронавірусом.

Жертвами Covid-19 за останній день стали 68 хворих, загалом з початку пандемії зафіксовано 19 835 летальних випадків.