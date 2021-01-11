У Південній Кореї велика компанія з виробництва автомобілів Hyundai Motor призупинила роботу одного із заводів через новий штам коронавірусу.
У місті Асан тимчасово призупинили виробництво через те, що мутацію виявили у одного з працівників.
На підприємстві проводять дезінфекцію приміщень, а також роблять тести на коронавірус всім співробітникам.
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Після проведення перевірки виробництво планують одразу ж відновити.
Новий штам коронавірусу
14 грудня у Великій Британії заявили про новий штам коронавірусу, який поширюється швидше.
Через мутацію в країні запровадили додаткові обмежувальні заходи, а низка країн припинила з нею авіасполучення. Попри це, вірус активно поширювався світом. Його виявили і у Південній Кореї.
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Джерело: Yonhap