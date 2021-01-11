У Південній Кореї велика компанія з виробництва автомобілів Hyundai Motor призупинила роботу одного із заводів через новий штам коронавірусу.

У місті Асан тимчасово призупинили виробництво через те, що мутацію виявили у одного з працівників.

На підприємстві проводять дезінфекцію приміщень, а також роблять тести на коронавірус всім співробітникам.

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Після проведення перевірки виробництво планують одразу ж відновити.

Новий штам коронавірусу

14 грудня у Великій Британії заявили про новий штам коронавірусу, який поширюється швидше.

Через мутацію в країні запровадили додаткові обмежувальні заходи, а низка країн припинила з нею авіасполучення. Попри це, вірус активно поширювався світом. Його виявили і у Південній Кореї.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Yonhap