Новообраний президент США Джо Байден запропонував призначити екс-посла в РФ Вільяма Бернса на посаду глави ЦРУ.

– Екс-посол Бернс володіє потрібними знаннями, умінням оцінювати ситуацію. Нам потрібні ці якості, щоб запобігати загрозі та вирішувати проблеми ще до того, як вони досягнуть нашої території. Американський народ зможе спати спокійно, якщо буде знати, що він стане нашим наступним директором ЦРУ, – зазначив Байдена.

Що відомо про Бернса

Вільям Джозеф Бернс народився 4 квітня 1956 року в штаті Північна Кароліна. Він навчався в університеті імені Ла Салля на історичному факультеті. У 1981 році він отримав магістерську і докторську ступені в Оксфордському університеті. Там він вивчав міжнародні відносини. Також потім він отримав ступінь доктора юстиції університету Ла Салля.

Посольство США у Москві Бернс очолював з 2005 до 2008 року.

У 2011-2014 роках був першим заступником Держсекретаря США. З 2015 року – президент Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Джо Байдена затвердили на посаду президента США

7 січня Конгрес затвердив обрання Джо Байдена президентом США.

Байден набрав 270 голосів конгресменів – це необхідний поріг для перемоги на президентських виборах.

Також конгресмени проголосували і за віце-президента Камалу Харріс.

Інавгурація Джо Байдена планується на 20 січня 2021 року.