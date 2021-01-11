На пізніх стадіях випробувань у Бразилії двохдозова китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech показала ефективність 78%.

Рівень захисту отримано на основі випробувань, в яких взяли участь близько 13 тис. людей.

Цей показник не відповідає приблизно 95% ефективності, що спостерігається у вакцинах Pfizer і Moderna.

Читайте: Переговори тривають: Україна може отримати додаткові 8 млн доз вакцини від Covid-19

Водночас випробування також показали 100% ефективності вакцини у разі тяжкого або помірно тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Китайська вакцина проти коронавірусу

Наприкінці грудня 2020 року МОЗ повідомив про укладання угоди з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1 млн 913 доз вакцини проти коронавірусу.

Україна вже підписала контракт та здійснила оплату.

Перші 700 тис. доз вакцини Sinovac Україна повинна отримати протягом 30 календарних днів після того, як її офіційно зареєструють в країні виробника або в інших країнах, серед яких США, ЄС, Бразилія, Туреччина.