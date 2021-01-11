Ненсі Пелосі назвала Трампа “служницею Путіна”

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі назвала чинного главу держави Дональда Трампа “служницею Путіна”.

Так вона охарактеризувала президента, коментуючи його реакцію на можливу причетність російських хакерів до кібератаки на американський уряд.

– Не знаю, що є у росіян на президента Трампа – приватне, політичне або фінансове. Але у мене немає іншого пояснення, чому президент США до такого ступеня (поводиться як, – Ред.) служниця Путіна, – сказала Пелосі.

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У грудні американські ЗМІ дізналися про масштабну кібератаку на державні установи.

Вона торкнулася Держдепартаменту, міністерства фінансів, торгівлі і енергетики і частково Пентагону.

За даними The Washington Post, за атакою стояла угруповання, яку пов’язують з ФСБ і СВР.

Джерело: CBS News