Ненсі Елліс Буш, сестра і тітка президентів США, померла у віці 94 років в будинку для літніх людей у штаті Массачусетс.

За словами її сина, причиною смерті були ускладнення, пов’язані з Covid-19.

Він розповів, що 30 грудня її госпіталізували з лихоманкою і позитивним результатом на коронавірус, а в останні дні стан матері значно погіршився.

Вона була єдиною дівчинкою в сім’ї з п’яти дітей. Активно підтримувала свого брата – 41-го президента США Джорджа Буша-старшого (1989-1993), а потім і племінника.

Буш-старший помер помур в 2018 році. На момент смерті йому теж було 94 роки.