Президент США Дональд Трамп у понеділок, 11 січня, виступить перед пресою й прокоментує блокування своїх акаунтів у соціальних мережах.

– Громадськість в понеділок побачить президента вперше після заколоту, він виступить із зауваженнями щодо свого блокування великими технологічними компаніями, – розповіли журналісти місцевого телеканалу.

Потім Трамп з’явиться на кордоні в Техасі у вівторок, аби відновити деякі контакти з секретарями кабінету міністрів.

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Він планує працювати з Пентагоном і виконувачем обов’язків міністра оборони Крісом Міллером над невизначеними питаннями переходу.

9 січня Google, YouTube, Discord і Pinterest приєднались до акції Twitter та назавжди заблокували сторінку Дональда Трампа.

Зокрема, Google заблокував у своєму магазині додаток Parler, який користується популярність серед прихильників американського президента.

Джерело: CBS News