В Україні триває жорсткий карантин, однак МОЗ не заперечує, що його можуть продовжити після 24 січня. Також безліч країн у світі закриваються на локдаун.

Карантин в Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не заперечує продовження жорсткого карантину після 24 січня.

– Велика Британія перед другим локдауном говорила, що ми закриваємося зараз і відкриємося на новорічні свята. Але у них сталася мутація. Вони відкрилися, тиждень побули без обмежень, і знову таки довелося закриватися. Тому і ми не можемо гарантувати, що все буде так, як і прогнозувалося, – заявив Ляшко.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що на інтернет-торгівлю заборони немає.

– Я вважаю, що ці 16 днів, відведені на цей карантин, – можна було до них підготуватися. Ну точно можна було розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібні людині на цей час. Навіть якщо ви не встигли придбати шкарпетки або футболки, ви це спокійно можете зробити за допомогою інтернет-магазинів, бо адресну доставку, інтернет-торгівлю ніхто не скасовував, – зазначив Степанов.

У водах Малайзії застрягло судно SFL Kate, на борту якого на Covid-19 захворіли восьмеро людей з 21 члена екіпажу, з них двоє українців. За 10 днів їм не надали допомоги.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що ситуація з українськими моряками перебуває під особливим контролем. Українські дипломати терміново відправлять на судно SFL Kate лікаря, щоб надати екіпажу відповідну допомогу.

Карантин у світі

Локдаун у Німеччині

У Німеччині 11 січня почав діяти жорсткіший карантин. Локдаун триватиме до кінця місяця. Зустрічатися відтепер дозволено людям з одного домогосподарства плюс 1 людина. У межах всієї країни вводиться обмеження на пересування – в радіусі 15 км від місця проживання. Діти у школах навчаються дистанційно, закритими залишаються ресторани, бари і клуби. Також під заборону потрапляють будь-які подорожі.

Вакцина проти коронавірусу

Компанія BioNTech розширила прогноз на обсяги виробництва вакцини у 2021 році. Компанія планує випустити до кінця року два мільярди доз, хоча раніше розраховували тільки на 1,3 млрд.

Читайте: 24% українців готові вакцинуватися проти Covid-19 – дослідження

Для вакцинації однієї людини необхідні дві дози вакцини.

Карантин у Грузії

Уряд Грузії ухвалив рішення, що до 1 лютого не скасують чинні обмеження на роботу транспорту і практично всіх торгових об’єктів.

Спочатку планувалося, що з 16 січня відновити роботу муніципального та міжміського транспорту, а також роботу торгових об’єктів і ринків. Однак сьогодні стало відомо, що обмеження залишать ще на 20 днів.

Коронавірус в Україні

В Україні фіксується поліпшення ситуації з коронавірусом. Станом на 11 січня в країні виявили 4 288 нових хворих.

Однак фахівці пов’язують такі показники зі зменшення кількості тестувань.

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