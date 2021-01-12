Коронавірус 12 січня: статистика захворюваності COVID-19 у світі

Станом на вечір 12 січня у світі на коронавірус захворіли вже понад 91,9 млн осіб.
За минулу добу кількість хворих збільшилась майже на пів мільйона.
З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже майже 2 млн пацієнтів. Побороли коронавірус вже 65,6 млн людей у світі.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 23 294 052;
- Індія – 10 494 811;
- Бразилія – 8 195 637;
- Росія – 3 448 203;
- Велика Британія – 3 164 051.
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Коронавірус у Китаї
Після тривалого затишшя влада Китаю повідомила, що у країні, ймовірно, може початися друга хвиля захворювання на коронавірус.
Станом на вечір 12 січня у КНР виявили 55 нових випадків, країна залишається на 82 місці у світовому рейтингу поширення Covid-19.
Деякі експерти припустили, що причиною можливого спалаху, окрім туризму, може стати РФ, яка є сусідом Китаю та входить до першої п’ятірки у світовому рейтингу.
Нещодавно у Китаї оголосили про заборону на імпорт російської риби через виявлення в одному із портів коронавірус у п’яти російських моряків.
Експерти прогнозують, що провінція Хебей може стати “наступним Уханем”. Також нові випадки продовжують фіксувати і в Пекіні.
Джерело: ВООЗ