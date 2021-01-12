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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Майже 2 млн летальних випадків: головне про коронавірус у світі 12 січня

Станом на вечір 12 січня у світі на коронавірус захворіли вже понад 91,9 млн осіб.

За минулу добу кількість хворих збільшилась майже на пів мільйона.

З початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли вже майже 2 млн пацієнтів. Побороли коронавірус вже 65,6 млн людей у світі.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 23 294 052;
  • Індія – 10 494 811;
  • Бразилія – 8 195 637;
  • Росія – 3 448 203;
  • Велика Британія – 3 164 051.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Коронавірус 12 січня: статистика захворюваності COVID-19 у світі

Коронавірус у Китаї

Після тривалого затишшя влада Китаю повідомила, що у країні, ймовірно, може початися друга хвиля захворювання на коронавірус.

Станом на вечір 12 січня у КНР виявили 55 нових випадків, країна залишається на 82 місці у світовому рейтингу поширення Covid-19.

Деякі експерти припустили, що причиною можливого спалаху, окрім туризму, може стати РФ, яка є сусідом Китаю та входить до першої п’ятірки у світовому рейтингу.

Нещодавно у Китаї оголосили про заборону на імпорт російської риби через виявлення в одному із портів коронавірус у п’яти російських моряків.

Експерти прогнозують, що провінція Хебей може стати “наступним Уханем”. Також нові випадки продовжують фіксувати і в Пекіні.

Джерело: ВООЗ

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