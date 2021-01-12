Поліція обмежить публічний доступ на територію Капітолія в США під час інавгурації Джо Байдена. Такі запобіжні заходи прийняли у зв’язку зі штурмом будівлі Конгресу 6 січня.

В. о. керівника поліції Капітолія США Йогананда Піттман повідомила, що в офіційних осіб є скоординовані плани щодо забезпечення безпеки під час інавгурації 20 січня як Конгресу, так і Джо Байдена.

За її словами, Капітолій закриють для громадян США. Зайти на територію можна буде тільки за спеціальним квитком.

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Команда Джо Байдена та мер округу Колумбія Мюріел Боузер попросили людей за можливості не приходити на інавгурацію через пандемію коронавірусу.

Штурм Капітолія

Масовий штурм Капітолія у США стався 6 січня. В той день Конгрес затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах в США. Постраждали десятки людей, п’ятеро людей загинули.

Поліція Капітолія у Вашингтоні напередодні штурму відмовила Пентагону і Мін’юсту США в допомоги для протидії можливим заворушенням. Капітолій відмовив Нацгвардії двічі.