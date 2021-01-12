У Росії помер відеоблогер Денис Бейсовський, якого у грудні 2020 року госпіталізували з коронавірусом.

Про смерть блогера повідомив його батько Юрій Судаков.

– Сьогодні я втратив сина. Боляче, прикро, безглуздо якось, – написав Судаков.

Коронавірус Бейсовський переносив у тяжкій формі, бо страждав хронічним бронхітом.

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Його виписали 2 січня з лікарні, однак Денис розповідав, що у нього планувалася ще тривала реабілітація.

– Виписали! Пік пройдено, але попереду ще складна кількамісячна реабілітація і багато труднощів. Більше не хочеться говорити про хвороби. Це найгірше, що зі мною траплялося і досі відбувається. Спасибі всім за підтримку, – написав тоді Бейсовський у Twitter.

Денис Бейсовський займався власним блогом на YouTube з 2010 року. У блогера налічувалося понад 150 тис. підписників.

Смерть Дмитра Стужука

Блогер Дмитро Стужук помер в реанімації Київської клінічної лікарні №4 16 жовтня.

Кілька днів Дмитро він перебував на домашньому лікуванні, а 15 жовтня його відвезли у реанімацію. Раніше стало відомо, що Дмитро у реанімації пережив клінічну смерть.