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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Президент Португалії захворів на Covid-19

72-річний президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза заразився коронавірусом – у нього позитивний тест на Covid-19.

Водночас у нього немає жодних симптомів хвороби.

Він поінформував прем’єр-міністра і міністра охорони здоров’я, що буде перебувати на самоізоляції у своїй офіційній резиденції в Лісабоні.

Президент Португалії також скасував всі важливі зустрічі, заплановані на найближчі дні.

 

У грудні у Португалії посилили карантин, а у період новорічно-різдвяних свят діяла комендантська година.

Джерело: presidencia.pt

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