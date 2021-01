Президент Португалії захворів на Covid-19

72-річний президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза заразився коронавірусом – у нього позитивний тест на Covid-19.

Водночас у нього немає жодних симптомів хвороби.

Він поінформував прем’єр-міністра і міністра охорони здоров’я, що буде перебувати на самоізоляції у своїй офіційній резиденції в Лісабоні.

Президент Португалії також скасував всі важливі зустрічі, заплановані на найближчі дні.

