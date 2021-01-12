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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Розрізала живіт вагітної та забрала дитину: у США перенесли смертну кару жінки

У США відклали смертну кару жінці, яку звинувачують у злочині на федеральному рівні. Суддя ухвалив рішення про відтермінування за кілька годин до страти у зв’язку з тим, що засуджена має проблеми з психікою, тому не в змозі зрозуміти обґрунтованість рішення.

Лізі Монтгомері мали зробити смертельну ін’єкцію у вівторок, 12 січня. Вона могла б бути першою громадянкою, яку стратили за такий злочин за останні 68 років.

У 2004 році жінка здійснила жорстоке вбивство. Вона задушила вагітну дівчину, розрізала живота, забрала дитину та видала її за свою.

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Смертна кара в Ірані

Напередодні в Ірані стратили трьох чоловіків. Їх звинувачували у тероризмі, вбивствах, пограбуваннях і викраденнях.

Обвинувачених заарештували ще у 2014 році, коли у них знайшли велику кількість вибухових речовин.

Джерело: CNN

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