США вмирають від коронавірусу: ведуча CNN розплакалася в прямому ефірі

Американська кореспондентка Сара Сіднер розплакалася під час прямого включення біля клініки з хворими на коронавірус у Лос-Анджелесі.

Перебуваючи на зв’язку із телеканалом CNN, журналістка повідомляла про зростання летальних випадків через Covid-19.

Зокрема, Сара Сіднер побувала у десяти лікарнях міста і детально розповіла історії родин, які через коронавірус втратили рідних.

На цьому моменті Сара Сіднер на мить замовкла, затамувала подих, а з її очей покотилися сльози. Вона видихнула і спробувала продовжити репортаж.

Ведуча у студії CNN не зупиняла розповідь Сари. Коли після сліз кореспондентка почала вибачатися, то ведуча у студії запевнила, що все нормально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TMZ (@tmz_tv)

Вже згодом Сара Сіднер прокоментувала те, що сталося у своєму Twitter.

– Мені все ще погано після того, як я побачила таку трагедію в місті ангелів через #коронавірус. Але я там, щоб побачити те страшне руйнування, яке хвороба завдає родинам. І це не порівняти із тим болем, яке відчувають рідні померлих.

До публікації вона додала історію CNN, присвячену жінці, яка втратила свою матір від коронавірусу, однак похорон змушена була провести на автостоянці у каплиці.