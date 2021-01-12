У світі продовжує поширюватися коронавірус. Країни борються з пандемією за допомогою карантинних заходів та вакцинації.

Станом на 12 січня на планеті підтвердили понад 89,4 млн випадків коронавірусу, понад 1,9 млн людей померло від хвороби.

В Україні виявили 1 124 430 випадків Covid-19, померло від наслідків хвороби 20 019 громадян.

Читайте: Україна розглядає можливість запровадження свідоцтв про проведення Covid-вакцинації

Карантин в Україні та світі

В Україні триває локдаун. Його запровадили з 8 січня 2021 року для того, щоб уникнути поширення коронавірусу. Заходи діятимуть до 24 числа. У МОЗ поки не планують продовжувати їх.

Інші країни також запровадили жорсткий карантин. І якщо раніше держави повідомляли про послаблення заходів, то зараз світ пішов на тотальний карантин.

Вакцини від коронавірусу

У ЄС розглядають можливість використання оксфордскої вакцини від коронавірусу. 12 січня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію речовини компанії AstraZeneca.

Тестують в різних країнах і китайську вакцину. Так, речовина від Sinovac в Індонезії показала ефективність 65%, а у Бразилії – 78%.

У низці країн світу продовжується вакцинація, Україна поки чекає на вакцину. У МОЗ заявили про те, що розглядають можливість запровадження міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

12 січня в Україні виявлено 5 116 позитивних тестів на коронавірус.

Серед нових хворих – 131 дитина і 309 медиків.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.