Трамп вперше відреагував на можливий імпічмент та блокування соцмереж

Вперше за декілька днів, 12 січня президент США Дональд Трамп виступив із промовою перед американцями.

Зараз політик перебуває в Аломо, штат Техас, де за роки його президентства було побудовано стіну між США та Мексикою.

Будівництво надійного кордону між країнами, де частково взагалі не було жодних прикордонних пунктів та укріплень, було однією із головних виконаних обіцянок Дональда Трампа.

Виступаючи перед американцями, президент Трамп прокоментував події, пов’язані із рішучими планами демократів щодо проведення процедури імпічменту.

На його думку, жодних ризиків його відсторонення за допомогою 25-й поправки до Конституції не існує.

Трамп нагадав, чому імпічмент є важливим для команди Байдена, яка готується зайняти Овальний кабінет у Вашингтоні.

За законами США, після імпічменту політик більше не може брати участі у виборах президента.

Важливо розуміти, що Трамп повідомляв про плани балотуватися на пост глави США у 2024 році – проведення імпічменту допоможе демократам позбутися ключового опонента.

Також Дональд Трамп не забув про цензуру соцмереж, власники яких заблокували його офіційні сторінки.

Політик попередив американців, що їхнє право на свободу слова наражається на небезпеку.

Востаннє Трамп попереджав про наступ на демократію в США ще 8 січня.

За іронією долі, після цього звернення почалася потужна хвиля блокування офіційних сторінок президента США у соцмережах.