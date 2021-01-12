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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У США готуються до нових протестів перед інавгурацією Байдена

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) попереджає про підготовку збройних акцій протесту перед інавгурацією новообраного президента Джозефа Байдена. Їх готують у столицях всіх штатів, зокрема у Вашингтоні.

У мережі ширяться публікації щодо заклику до збройних демонстрацій в містах країни 17 січня та маршу у Вашингтоні в день інавгурації.

У зв’язку з цим Вашингтон охоронятимуть 10 тис. військовослужбовців Національної гвардії, ще 5 тис. будуть в запасі. Туристам заборонили відвідувати Монумент Вашингтона до 24 січня.

Секретній службі США доручили розпочати спеціальні операції щодо інавгурації в середу – на шість днів раніше, ніж було заплановано.

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Чинний президент Дональд Трамп запровадив режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні. Такий крок допоможе ефективніше реагувати на можливі акції протесту. У разі надзвичайної ситуації місто зможе отримати федеральне фінансування.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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