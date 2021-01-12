В Disneyland вакцинуватимуть відвідувачів від Covid-19

Парк розваг Disneyland Resort у Каліфорнії (США) відкрив пункт вакцинації від коронавірусу. Таким чином місцеві органи влади планують прискорити процес імунізації населення та забезпечити поширення вакцини.

За словами влади округу Оріндж, пункти зможуть вакцинувати тисячі жителів США кожен день. Вони почнуть приймати людей вже на цьому тижні.

Щоб вакцинуватися, громадянам США попередньо потрібно зареєструватися через спеціальний додаток.

– Жителі мого району сильно постраждали від Covid-19. Це необхідно, щоб зупинити смертоносний вірус, – повідомив супервайзер Дуг Чаффі.

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Влада Каліфорнії закликає людей берегти себе та стежити за здоров’ям.

– Захистіть себе та своїх близьких, додержуйтесь соціальної дистанції, дотримуйтесь правил гігієни та носіть маски, – повідомляє влада округу Оріндж.

Станом на 12 січня, США знаходиться на першому місці у світі за кількістю заражених Covid-19. З початку пандемії в країні виявили вірус у понад 23 млн людей.

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