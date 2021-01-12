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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

В Індонезії – 65%, у Бразилії – 78%: вакцина від Sinovac показує різну ефективність

Китайська вакцина проти коронавірусу компанії Sinovac Biotech, яку замовила Україна, у різних країнах демонструє неоднаковий рівень ефективності.

Під час випробування в Індонезії речовина продемонструвала ефективність у боротьбі з вірусом на рівні 65%.

У дослідженні брали участь 1 620 осіб. На думку фахівців, це недостатньо для того, щоб робити висновки щодо властивостей вакцини.

Читайте: Китайська вакцина Sinovac від коронавірусу ефективна на 78% – науковці

Водночас у Туреччині вакцина проти коронавірусу від Sinovac Biotech показала ефективність 91,25%, а у Бразилії – 78%. Дослідження речовини триває.

Вакцина проти коронавірусу

Україна домовилася з компанією Sinovac Biotech про постачання вакцини проти коронавірусу.

Угоду вже підписали речовина надійде до країни після проведення випробувань і затвердження.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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