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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Вакцину від коронавірусу AstraZeneca подали на реєстрацію в ЄС

12 січня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу, розробленої компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом.

EMA розгляне заявку в прискореному режимі та ухвалить рішення про використання вакцини у країнах Есросоюза до 29 січня.

– Такий короткий термін для оцінки можливий тільки тому, що EMA вже перевірило деякі дані про вакцину в ході огляду результатів лабораторних досліджень про її якість, безпечність та ефективність, – наголошується в повідомленні.

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Наприкінці грудня 2020 року Велика Британія першою у світі схвалила для використання вакцину проти коронавірусу AstraZeneca. Регулятор лікарських засобів визнав її безпечною і ефективною.

А масову вакцинацію цим препаратом Великобританія ропочала 4 січня.

У США вакцину AstraZeneca можуть схвалити у квітні 2021 року. Нині вона перебуває на третьому етапі випробувань.

Джерело: EMA

Фото: Depositphotos

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