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Факти / Світ
Людмила Богданова |

ВООЗ створила резерви вакцини від Еболи для екстреного використання

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та три провідні медичні організації світу оголосили про створення глобального запасу вакцин проти вірусу Ебола.

Препарат зберігатиметься у Женеві (Швейцарія) та буде відправлятися для екстреного використання в будь-яку країну після запиту.

Вакцину розробила транснаціональна фармацевтична компанія Merck, Sharp & Dohme (MSD) за підтримки уряду США. Її використання схвалило Європейське агентство з лікарських засобів, ВООЗ та Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

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– Пандемія COVID-19 нагадує нам про неймовірну силу вакцин, що рятують життя від смертоносних вірусів, – сказав очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Колективна імунізація до коронавірусу – думка ВООЗ

Експерт ВООЗ вважає, що у 2021 році людство не досягне колективного імунітету до коронавірусу. Це пов’язано з тим, що у багатьох країнах залишаться уразливі до вірусу особи.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

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