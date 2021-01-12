Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та три провідні медичні організації світу оголосили про створення глобального запасу вакцин проти вірусу Ебола.

Препарат зберігатиметься у Женеві (Швейцарія) та буде відправлятися для екстреного використання в будь-яку країну після запиту.

Вакцину розробила транснаціональна фармацевтична компанія Merck, Sharp & Dohme (MSD) за підтримки уряду США. Її використання схвалило Європейське агентство з лікарських засобів, ВООЗ та Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

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– Пандемія COVID-19 нагадує нам про неймовірну силу вакцин, що рятують життя від смертоносних вірусів, – сказав очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Колективна імунізація до коронавірусу – думка ВООЗ

Експерт ВООЗ вважає, що у 2021 році людство не досягне колективного імунітету до коронавірусу. Це пов’язано з тим, що у багатьох країнах залишаться уразливі до вірусу особи.