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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Я не боюся: Байден готовий до інавгурації на вулиці

Після заворушень в Капітолії 6 січня обраний президент США Джо Байден заявив, що не боїться скласти присягу на вулиці 20 січня.

Про це він сказав, виступаючи після другої вакцинації проти Covid-19.

Байден зазначив, що нині основна увага приділяється притягненню до відповідальності тих, хто брав участь у заворушеннях під Конгресом США.

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У Вашингтоні з 11 січня до 24 січня чинний президент США Дональд Трамп запровадив режим надзвичайної ситуації.

Такий крок допоможе ефективніше реагувати на можливі акції протесту. У разі надзвичайної ситуації місто зможе отримати федеральне фінансування.

На інавгурації президента США Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, Україну офіційно представлятиме посол у Вашингтоні Володимир Єльченко.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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