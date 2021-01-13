Віце-президент США Майк Пенс виступив проти відсторонення чинного президента США Дональда Трампа. Таким чином, він відмовився вдаватися до 25-ї поправки до Конституції.

Про це він написав у листі спікеру палати представників Ненсі Пелосі.

За словами Пенса, застосування 25-ої поправки в такому випадку створило б жахливий прецедент.

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– Зараз, коли до терміну президента залишається всього вісім днів, ви і партія демократів вимагаєте, щоб я і кабінет (міністрів, – Ред.) задіяли 25-ю поправку. Я не вважаю, що подібні дії відповідають інтересам нашої країни чи відповідають нашій конституції, – йдеться в листі.

Віце-президент закликав конгрес уникнути дій, які здатні ще більше розділити суспільство або призвести до зростання напруженості.

Напередодні Пелосі сказала, що Палата представників спробує ухвалити резолюцію одноголосно 11 січня вранці, закликаючи Пенса і Кабінет Трампа застосувати 25-ту поправку і усунути Трампа з посади.

Якщо резолюцію не ухвалять одноголосно, тоді міру винесуть на загальне голосування.

Для чого потрібна друга спроба імпічменту чинного глави США, читайте у матеріалі Фактів ICTV.