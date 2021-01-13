Нідерланди продовжили жорсткий карантин

Влада Нідерландів продовжила дію обмежувальних заходів з боротьби з коронавірусом COVID-19 до 9 лютого і розглядає можливість введення комендантської години.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

– Не думаю, що здивую вас цього вечора, сказавши, що ізоляція продовжена на три тижні, – зазначив Рютте.

Прем’єр звернувся до групи з управління в умовах епідемій за порадою щодо необхідності введення комендантської години в нічний час доби.

– Комендантська година – це радикальний захід, на який ніхто не сподівається, – додав політик.

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Всього за час епідемії в Нідерландах виявлено понад 878 тис. випадків коронавірусу, понад 12 тис. людей померли.

Локдаун в Україні

В Україні запровадили жорсткий карантин з 8 до 24 січня 2021 року.

Заходи посилили, щоб уникнути спалаху коронавірусу після зимових свят.

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Джерело: NOS