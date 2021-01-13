Палата представників США ухвалила резолюцію із закликом усунути Трампа від влади

Палата представників США ухвалила резолюцію, яка закликає віце-президента Майка Пенса скористатися 25-ю поправкою до Конституції, щоб усунути від влади главу держави Дональда Трампа.
Резолюцію підтримали 223 законодавця, проти виступили 205. Серед тих, хто проголосував “за” – один республіканець.
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Однак, якщо Пенс відмовиться застосовувати цей механізм, то члени Палати представників розглянуть питання про оголошення імпічменту.
25-а поправка до Конституції США передбачає відсторонення глави держави, якщо віце-президент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації приходять до висновку, що президент не здатний виконувати свої функції.
Майк Пенс проти відсторонення Трампа
Віце-президент США Майк Пенс виступив проти відсторонення чинного президента США Дональда Трампа. Таким чином, він відмовився вдаватися до 25-ї поправки до Конституції. Про це він написав у листі спікеру палати представників Ненсі Пелосі.
За словами Пенса, застосування 25-ої поправки в такому випадку створило б жахливий прецедент.