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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Причин для хвилювання немає: МОЗ Ізраїлю назвав побічні ефекти вакцини Pfizer

Ізраїль продовжує кампанію з вакцинації свого населення від коронавірусу. Тим часом Міністерство охорони здоров’я розповіло про найпоширеніші побічні ефекти від вакцини Pfizer.

На біль у місці уколу після щеплення першою дозою вакцини поскаржилися 376 громадян, в основному у віці від 40 до 60 років.

Ще 113 ізраїльтян поскаржилися на слабість, 97 – на головні болі, 76 – мали легку алергічну реакцію, а 71 – розповів про почервоніння та запалення в місці уколу. У 51 вакцинованого були складнощі з пересуванням, а 7 – поскаржилися на нудоту та рвоту.

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У відомстві зазначили, що побічні ефекти були очікуваними, тому причин для хвилювання немає.

Ізраїль значно випереджає інші країни світу за кількістю вакцинованих людей. Вакцину від компанії BioNTech/Pfizer вже отримали понад 1,7 млн з 9 млн жителів країни.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу впевнений, що Ізраїль першим у світі вийде з епідемії Covid-19.

Відомо, що двоє літніх чоловіків у віці 77 та 88 років після вакцинації від коронавірусу невдовзі померли. Ізраїльські лікарі запевняють, що вакцина не могла стати причиною смерті пацієнтів, адже вони мали важкі супутні захворювання.

Джерело: Newsru.co.il.

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