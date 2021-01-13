З 26 січня набирають чинності нові правила карантину для іноземних громадян, які подорожують до США.

Вони затверджені 12 січня розпорядженням директору Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Тепер для в’їзду до США необхідно надати негативний тест на Covid-19, зроблений упродовж трьох днів до запланованої подорожі.

– Подорожуючий має надати авіакомпанії в паперовій або електронній формі підтвердження проведення лабораторних досліджень або одужання від Covid-19, – повідомляє Посольство України у США.

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Окрім того, туристи повинні повторно зробити тест на коронавірус на 3-5 день після прильоту в США та залишатись вдома протягом семи днів.

У CDC наголошують, що тестування не може усунути всі ризики, проте у поєднанні з самоізоляцією, носінням масок і соціальним дистанціюванням воно може зробити подорожі більш безпечними.

Австрія змінила умови для в’їзду іноземців

З 15 січня Австрія змінює умови в’їзду для іноземців. Відтепер, щоб перетнути кордон, необхідно попередньо заповнити спеціальну анкету.

Нині літаки з Відня до Києва курсують чотири рази на тиждень. Також розглядається варіант відновлення рейсів з Відня до Одеси та Дніпра.

Джерело: Посольство України у США