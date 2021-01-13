Фінські фахівці збираються розробити вакцину проти коронавірусу для тварин.
У країні хочуть роботи щеплення норкам та фінським єнотам, які можуть заражатися вірусом.
Так у Фінляндії планують захистити тварин, які використовуються у сільському господарстві, хутряній промисловості та живують у дикій природі.
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Терміни початку досліджень поки не повідомляються.
Знищення норок у Данії
Справжнім скандалом стало масове знищення норок у Данії через спалах коронавірусу серед них.
Тварин вирощували на фермах з виробництва хутра. Після зараження вірусом їх вбили і спочатку поховали. Але пізніше тварин довелося викопати і спалити.
Детальніше про знищення норок у Данії читайте на Фактах ICTV.
Джерело: FIFUR