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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Фінляндії планують створити вакцину від Covid-19 для тварин

Фінські фахівці збираються розробити вакцину проти коронавірусу для тварин.

У країні хочуть роботи щеплення норкам та фінським єнотам, які можуть заражатися вірусом.

Так у Фінляндії планують захистити тварин, які використовуються у сільському господарстві, хутряній промисловості та живують у дикій природі.

Читайте: У Фінляндії виявили побічну реакцію на вакцину від Covid-19

Терміни початку досліджень поки не повідомляються.

Знищення норок у Данії

Справжнім скандалом стало масове знищення норок у Данії через спалах коронавірусу серед них.

Тварин вирощували на фермах з виробництва хутра. Після зараження вірусом їх вбили і спочатку поховали. Але пізніше тварин довелося викопати і спалити.

Детальніше про знищення норок у Данії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: FIFUR

Фото: Unsplash

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