У США виявили два нові штами коронавірусу – звіт науковців з Огайо

Науковці американського штату Огайо заявили про виявлення двох нових штамів коронавірусу, що сформувалися на території Сполучених Штатів. Про це йдеться у звіті медичного центру Університету Огайо.

За даними звіту, один із вірусів аналогічний до так званого британського штаму. Як зазначають вчені, спостерігається розвиток і іншого штаму з трьома генетичними мутаціями.

Перший з двох зазначених штамів був виявлений у пацієнта з Огайо, і зараз не можна судити про те, наскільки він поширений. Другий різновид з трьома мутаціями виявлений та спостерігається упродовж трьох тижнів від кінця грудня 2020 року На думку вчених, другий штам більш заразний, ніж раніше відомі види коронавірусу.

– На разі у нас немає достатньо інформації для того, щоб вважати, що ці мутації матимуть будь-який вплив на ефективність вакцин, які зараз використовуються, – зазначив співавтор публікації і головний науковий співробітник медцентру університету Пітер Молер.

Однак він заявив, що це питання необхідно більш ретельно вивчити, а також закликав не реагувати надто гостро на факт появи нових штамів, поки у вчених не буде додаткової інформації про них.

Як припустили дослідники, виявлення нових штамів в США підтверджує ймовірність появи різних різновидів інфекції у всьому світі.

Новий штам коронавірусу

14 грудня у Великій Британії повідомили про появу нового штаму коронавірусу, який, за попередніми даними, не є більш небезпечним.

Однак він може швидше поширюватися.

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