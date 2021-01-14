Африканський союз представив 270 мільйонів доз вакцини проти Covid-19 для поширення по всьому континенту.

Всі дози будуть використані в цьому році, обіцяє нинішній глава АС президент Південної Африки Сиріл Рамафоса.

– Вакцини отримають від трьох основних постачальників: Pfizer, AstraZeneca (через Інститут сироватки Індії) і Johnson&Johnson, – сказав президент.

Це понад обіцяних 600 мільйонів доз від COVAX, але все ще недостатньо для вакцинації всього регіону. Є побоювання, що бідніші країни світу чекатимуть щеплення набагато довше, ніж багатші країни.

Хоча кількість інфікованих і рівень смертності порівняно нижче на більшій частині Африки, в деяких регіонах кількість випадків захворювання знову зростає.

Новий варіант Covid-19 в Південній Африці викликає особливу тривогу і становить більшу частину нових випадків.

За його словами, не менше 50 мільйонів доз будуть доступні на вирішальний період з квітня до червня 2021 року.

Вакцинація в Туреччині

Агентство щодо ліків та медичного обладнання Туреччини після 14 днів тестування схвалило екстрене використання вакцини CoronaVac від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech.

Терміновість такого рішення пояснили тим, що населення потребує негайної вакцинації проти Covid-19. Вакцинація медиків у Туреччині розпочнеться вже 14 січня.