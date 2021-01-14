Байден відмовився їхати на інавгурацію на потязі

У день інавгурації президента США Джо Байден приїде до Вашингтона не на потязі, як планувалося раніше.

Демократ хотів прибути на церемонію на поїзді зі свого рідного штату Делавер, але передумав це робити з міркувань безпеки після штурму Капітолія.

За часів свого сенаторства, у далеких 1970-х роках, Джо Байден запам’ятався американцям тим, що щовечора після роботи повертався до Делавера на потязі.

Поїздка на потязі від Делаверу до Вашингтона триває 90 хвилин.

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Про поїздки Байдена, а також тепле спілкування з кондукторами поїздів Демократична партія США зняла документальний фільм, який було представлено на Національному з’їздів у серпні 2020 року.

Саме тоді політик оголосив, що планує продовжити цю традицію і в день інавгурації.

Штурм Капітолія

Після виступу Дональда Трампа масовий мітинг у Вашингтоні 6 січня перетворився у штурм Капітолія.

Саме у той день Конгрес мав затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах в США.

Під час штурму постраждало десятки осіб, а п’ятеро, один із яких правоохоронець, загинули.

Джо Байден закликав політиків перестати називати учасників штурму Капітолія бунтівниками, назвавши їх злочинцями.

Скориставшись ситуацією, демократи запропонували завчасно відсторонити Трампа від посади. 13 січня Палата представників США підтримали рішення оголосити імпічмент Дональду Трампу, однак остаточне рішення може ухвалити лише Сенат.

За попередньою інформацією, імпічмент вдруге буде провалено, оскільки майже до самої інавгурації Сенат перебуватиме на канікулах.