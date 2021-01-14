2021 рік може стати важчим, ніж 2020-й, адже людство може зіштовхнутися з новими викликами, пов’язаними з коронавірусом.

Труднощі можуть викликати нові варіанти вірусу, швидше поширення хвороби, відзначають у ВООЗ.

– Ми входимо у другій рік пандемії, і він може виявитися складнішим, враховуючи динаміку передання вірусу, – коментує директор програми надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Райан.

У ВООЗ прогнозують спалах захворюваності після зимових свят у деяких країнах. Експерти закликали людей дотримуватися карантинних заходів.

Вакцинація від коронавірусу

Експерти ВООЗ вважають, що у 2021 році у світі не вдасться досягти колективної імунізації проти коронавірусу.

Хоча представники організації очікували на появу вакцини, проте зазначали, що побороти пандемію можна лише, якщо люди і надалі будуть дотримуватися карантинних обмежень.

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Джерело: ВООЗ