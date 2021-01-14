Китай вперше з травня 2020 зафіксував смерть від коронавірусу

Через коронавірус у Китаї минулої доби, 13 січня помер один пацієнт.

Про це місцевим ЗМІ повідомили у Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров’я КНР. Летальний результат зафіксували у провінції Хебей.

Смертей від коронавірусу Китай не фіксував з 16 травня 2020 року.

За даними платформи Worldometers, країна залишається на 82 місці у світовому рейтингу поширення Covid-19.

Деякі експерти припустили, що причиною можливого спалаху, окрім туризму, може стати РФ, яка є сусідом Китаю та входить до першої п’ятірки у світовому рейтингу.

Нещодавно у Китаї оголосили про заборону на імпорт російської риби через виявлення в одному із портів коронавірус у п’яти російських моряків.

Експерти прогнозують, що провінція Хебей може стати “наступним Уханем”. Також нові випадки продовжують фіксувати і в Пекіні.

Місія ВООЗ в Китаї

Вранці 14 січня місія ВООЗ прибула в Ухань, де розпочне розслідування походження коронавірусу.

Експертів зустріли співробітники у противірусних захисних костюмах. Перед початком роботи усі члени місії ВООЗ два тижні проведуть на карантині.

Китай майже рік відмовлявся від можливості провести розслідування та впустити представників ВООЗ на територію країни.

Джерело: Worldometers