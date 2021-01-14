Генеральний директор соціальної мережі Twitter прокоментував блокування облікового запису 45-го президента США Дональда Трампа. За словами Джека Дорсі, він не пишається таким кроком, однак вважає його правильним для компанії.

– Ми ухвалили рішення, базуючись на інформації щодо погроз фізичної безпеки як на платформі Twitter , так і за її межами.

Попри це Дорсі вбачає у такому рішенні серйозні наслідки для соцмережі. На його думку, блокування – це нездатність компанії сприяти здоровому діалогу. Тому адміністрація Twitter перегляне дотримання своїх правил та зробить політику щодо публікацій більш прозорою.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct? — jack (@jack) January 14, 2021

Блокування акаунтів Трампа

Напередодні стало відомо про блокування акаунту Трампа у Twitter. Соцмережа заблокувала обліковий запис назавжди, оскільки побачила у його дописах загрози безпеці громадян. До ініціативи також долучилися інші платформи, зокрема Facebook.