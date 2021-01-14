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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Матиме серйозні наслідки: гендиректор Twitter про блокування сторінки Трампа

Генеральний директор соціальної мережі Twitter прокоментував блокування облікового запису 45-го президента США Дональда Трампа. За словами Джека Дорсі, він не пишається таким кроком, однак вважає його правильним для компанії.

– Ми ухвалили рішення, базуючись на інформації щодо погроз фізичної безпеки як на платформі Twitter , так і за її межами.

Попри це Дорсі вбачає у такому рішенні серйозні наслідки для соцмережі. На його думку, блокування – це нездатність компанії сприяти здоровому діалогу. Тому адміністрація Twitter перегляне дотримання своїх правил та зробить політику щодо публікацій більш прозорою.

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Блокування акаунтів Трампа

Напередодні стало відомо про блокування акаунту Трампа у Twitter. Соцмережа заблокувала обліковий запис назавжди, оскільки побачила у його дописах загрози безпеці громадян. До ініціативи також долучилися інші платформи, зокрема Facebook.

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