Пандемія коронавірусу в світі не відступає. Після восьми місяців затишшя в Китаї в провінції Хубей знову повідомили про смерть пацієнта від цієї хвороби. Таких новин із цієї країни не було з 16 травня 2020 року.

Уранці 14 січня місія ВООЗ прибула до Уханю (Китай). Двох експертів не впустили до країни через позитивний результат на антитіла IgM. Вони пройдуть повторну діагностику.

Інші 13 експертів розпочнуть роботу після двотижневого карантину. Розслідування причин епідемії в світі, заради якого й прибула місія, триватиме 4-5 місяців.

Вакцинація від Covid-19

14 січня Туреччина почала вакцинацію китайським препаратом Sinovac. Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Кока став першим, кому зробили щеплення.

Такою ж вакциною планують щеплювати й українців. У нашій країні, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, масова вакцинація почнеться в лютому 2021 року.

У найближчі дні МОЗ планує підписати договори ще з кількома компаніями-виробниками вакцин. Зараз у міністерстві узгоджують технічні моменти.

Оновлені правила карантину в Україні та світі

У Німеччині 14 січня оновили умови в’їзду для іноземних громадян, які прибувають із країн, де підвищений рівень зараження коронавірусу (понад 200 випадків на 100 тис. населення за тиждень).

Відповідно до них, пасажири повинні зробити тест на Covid-19 ще до прибуття. Результати тестування потрібно надати авіакомпанії не раніше як за два дні до вильоту. Також іноземці мають пройти 10 днів самоізоляції.

А в Україні з 14 січня 2021 року розпочинають штрафувати підприємців, які допускають громадян до громадських місць без масок.

За порушення цього правила представників бізнесу штрафуватимуть на суму від 3,4 до 5,1 тис. грн (від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Кількість хворих на Covid-19

Станом на ранок четверга, 14 січня, коронавірус в Україні виявили ще в 7 925 осіб.

Загальна кількість випадків Covid-19 зросла до 1 138 764.

Було здійснено понад 54,2 тис. тестувань. Останні три дні кількість проведених тестувань становить не менше 40 тис. У період новорічних свят були дні, коли за добу проводилося лише 16 тис. тестувань.

Загалом у світі з початку пандемії на коронавірус захворіло вже 90,34 млн людей, не змогли подолати хворобу 1,95 млн.

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