Станом на 14 січня 2021 року у світі коронавірусом заразилися 90 759 370 людей, 670 774 – за останню добу.
Вiд ускладнень, які викликав Covid-19, померли 1 963 169 пацієнта, за добу – 15 833.
Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров’я.
Країни лідери за кількістю хворих:
- США – 22 645 757;
- Індія – 10 512 093;
- Бразилія – 8 195 637;
- Росія – 3 471 053;
- Велика Британія – 3 164 055.
Країни, в яких найбільше летальних випадків:
- США – 377 446;
- Бразилія – 240 690;
- Індія – 151 727;
- Мексика – 135 682;
- Італія – 79 819.
Карантин у світі
До лютого у Франції запроваджується загальнонаціональна коменданська година – вона діятиме 15 днів, починаючи з суботи, 16 січня.
Про рішення уряду посилити карантин оголосив увечері на прес-коференції прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс. За його словами, в цей період не можна виходити на вулицю з 18.00 до 6.00.