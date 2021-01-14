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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Понад 90 млн інфікованих: коронавірус у світі 14 січня

Станом на 14 січня 2021 року у світі коронавірусом заразилися 90 759 370 людей, 670 774 – за останню добу.

Вiд ускладнень, які викликав Covid-19, померли 1 963 169 пацієнта, за добу – 15 833.

Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров’я.

Країни лідери за кількістю хворих:

  • США – 22 645 757;
  • Індія – 10 512 093;
  • Бразилія – 8 195 637;
  • Росія – 3 471 053;
  • Велика Британія – 3 164 055.
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Країни, в яких найбільше летальних випадків:

  • США – 377 446;
  • Бразилія – 240 690;
  • Індія – 151 727;
  • Мексика – 135 682;
  • Італія – 79 819.

Карантин у світі

До лютого у Франції запроваджується загальнонаціональна коменданська година – вона діятиме 15 днів, починаючи з суботи, 16 січня.

Про рішення уряду посилити карантин оголосив увечері на прес-коференції прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс. За його словами, в цей період не можна виходити на вулицю з 18.00 до 6.00.

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